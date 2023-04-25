Video Haber Bakırköy Belediye Başkanına şok protesto: "Sizde hiç mi Allah korkusu yok, paramızı vereceksiniz" | Video
Bakırköy Belediye Başkanına şok protesto:

Bakırköy Belediye Başkanına şok protesto: "Sizde hiç mi Allah korkusu yok, paramızı vereceksiniz" | Video

25.04.2023 | 13:08

İşçilere 0 zam vermesiyle gündeme gelen günlerce süren protestoların sürdüğü Bakırköy Belediyesi'nde Başkan Bülent Kerimoğlu yine protesto şokuyla karşılaştı. 23 Nisan kutlamaları esnasında Belediyeden emekli olan Murat Soydan adlı bir vatandaş "Ben raporluyum. Neden bizim paralarımızı vermiyorsun? Kadınlarla kızlarla gezeceğine, kumara gideceğine bizim paramızı ver" diye bağırarak tepki gösterdi

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Personeline '0' zam vermesiyle gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu 23 Nisan'da bir kez daha protesto edildi.

Daha önce işçilerin 100 gün boyunca zam protestosuyla karşılaşan Bakırköy Belediyesi yönetimi bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında protesto edildi.

Belediyeden sağlık sorunları nedeniyle emekli olan Murat Soydan adlı bir vatandaş edinilen bilgilere göre tazminatsız bir şekilde gönderildi. Yıllarca verdiği emeğin karşılığını isteyen Soydan, 23 Nisan kutlamaları esnasında karşılaştığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hakkı olan ücretin neden verilmediğini sordu. Onlarca vatandaşla birlikte Başkan yardımcılarının da olduğu alanda, "Paramı alamıyorum, bakın hastalığıma ilişkin raporum var. Buna rağmen tazminatımı alamıyorum. Karılarla kızlarla gezeceğine, kumara gideceğine paramızı versin. Sizin çocuğunuz var da bizim yok mu? Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Allahsızlar, günah değil mi bize. Utanmıyor bir de törene geliyor. Paramızı vereceksiniz" diyerek sitem etti.

Başkan Bülent Kerimoğlu, Başkan yardımcısı Cavid Ganiç ve çevredekilerinin sessiz kaldığı tepki sonrası korumalar hakkını isteyen vatandaşı yaka paça tören alanının dışına attı.

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