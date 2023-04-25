CHP milletvekili adayı PKK'lı terörist için "Hak aramak için sırt sırta verdik" demiş!

Suriye'deki Ayn El Arap'da (Kobani) mayına basarak ölen terörist Aziz Güler, terör örgütü PKK/PYD'/YPG'nin alt kolu olan, 6-8 Ekim olayları döneminde Kobani'ye geçen Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (BÖG) sözde karargâh komutanı olarak gösteriliyordu.

Kobani'de faaliyet gösteren BÖG'ün yasa dışı sözde silahlı sosyalist örgütleri içinde barındırdığı da ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ali Gökçek ise terör örgütü PKK/PYD/YPG saflarına katılan terörist Aziz Güler'i öldüğünde (2015) sosyal medyadan andığı ve duygusal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"PKK'LI AZİZ GÜLER İÇİN 'HAK ARAMAK İÇİN SIRT SIRTA VERDİK' DİYOR"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Ali Gökçek'in sosyal medyada terörist için yazdıklarını alıntılayıp "CHP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Gökçek'in, 'Hak aramak için çok sırt sırta verdik.' dediği kişi PKK'lı terörist Aziz Güler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi' dediği kadro bu..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma göre; Ali Gökçek, 24 Eylül 2015 tarihinde Twitter hesabından "Aziz Güler hiç aynı çatı altında siyaset yapmadık ama hak aramak için çok sırt sırta verdik" yazmıştı. Gökçek ayrıca teröristin Suriye'de bulunan cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için de paylaşım yapmıştı.

CHP'Lİ VEKİLLER CENAZESİNE KATILMIŞTI

CHP'li vekiller Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu da 20 Kasım 2015 tarihinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'li terörist Aziz Güler'in İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldığına dair fotoğraf kareleri basına yansımış, tepkilere neden olmuştu.