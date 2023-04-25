CHP’den ’kayyum’ soslu ’FETÖ’ savunması!

KANALINI AKIN İPEK'E SATTI

Öte yandan Tuncay Özkan, sahibi olduğu Kanaltürk televizyon kanalını 4 yıl yönettikten sonra, 2008 yılında FETÖ'cü Akın İpek'e satmış ve o dönem satışla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Alanlara teşekkür ediyorum. Koza Grubu'na buradan teşekkür ediyorum. Koza Grubu eğer gelip almasaydı yarın bu malların tamamı haraç mezat satılacaktı. Koza Grubu'na hayırlı uğurlu olsun."