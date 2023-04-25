Sudan’dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye’ye döndü

Tahliye sürecini anlatan Akgün, "12 saatte Etiyopya sınırına vardık. Oradaki işlemlerle birlikte 4 saat daha kaldık. Kara yolu ile 4 saat daha devam ettik. Askeri bir birlikte konakladık. Akşam 6'yı geçtiği için ileri gitmemize izin vermediler. Sabah 9'a kadar orada tuttular. Çay, kahve, su ve yiyecek ikram ettiler. Oradan en yakın havalimanına naklettiler. Buradan da uçakla Addis Ababa Havalimanı'na geldik. Buradan uçakla Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirten Akgün, "Sokak savaşları devam ediyor. Allah Sudanlıların yardımcısı olsun. Sudanlı kardeşlerimiz iyi insanlar. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz." dedi.