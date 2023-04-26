Bir hayal daha gerçek oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı özel bir toplantı ile tanıttı. Bakan Karaismailoğlu "Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattımız halkımızın sabırsızlıkla beklediği mega projelerimizden biriydi. Başarıyla tamamlayarak ülkemizin en önemli eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alıyor. Ülkemizin gözbebeği projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla demiryollarında adeta bir seferberlik ilan ettiklerini ve yepyeni bir dönem başlattıklarını anlatan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Demiryolu uzunluğunu Ankara-Sivas hattımız ile 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz.Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattımız da halkımızın sabırsızlıkla beklediği mega projelerimizden biriydi ve başarıyla tamamlayarak ülkemizin en önemli eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alıyor. 405 kilometre uzunluğundaki hattımız; Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara Merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1.4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dâhil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergâhında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine hızlı tren hizmeti sunacağız. Ankara-İstanbul Süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz."Saatte 250 kilometre hız yapacak.Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi 2 saate inecek.İki kent arasında mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek.Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak.Enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı.Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27.2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.En uzun tünel 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde.En uzun demir yolu viyadüğü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yapıldı.