İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ı ziyaret etti

Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi'nde gerçekleşen ziyarette Soylu, Maşalyan'a, deprem bölgesine yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bakan Soylu, "Orada tüm Ermeni cemaatleriyle nasıl bir birliktelik içerisinde olduğumuz, hem yardım toplamada gösterdikleri üstün davranış hem sizlerin oraya gelerek yaraların sarılmasında bizatihi katkı sunmanız, bu milletin birlikteliğini nasıl ortaya koyabileceği konusundaki en önemli örnektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Soylu, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her meselenizde sizinle birlikteyiz. Biz buradan bütün dünyaya bir numune göstermek zorundayız. İstanbul'un, Anadolu medeniyetinin, birlikte yaşamanın, aynı zamanda birlikte güçlü olmanın anlayışını hep birlikte göstermek zorundayız." diye konuştu.

"AZINLIK CEMAATLERİNİN YAŞAMINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLUŞTU"

Patrik Maşalyan ise Bakan Soylu'nun geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladıktan sonra, deprem bölgesinde yaraların çabucak sarılması temennisinde bulundu.

Maşalyan, "Sizlerin gayretleriyle, devletimizin şifa veren elleriyle umarız oradaki vatandaşlarımız bir an önce normal hayatlarına döner. Kolay olmayacak ama hepimiz tek bir ülkeyiz, tek bir yüreğiz. Hep beraber bunun da üstesinden geliriz. Tek bir ülke, tek bir millet olmanın özelliği bu." ifadelerini kullandı.

Patrikhaneye desteklerinden dolayı Soylu'ya teşekkür eden Maşalyan, "Herhangi bir sorunumuz olduğunda biliyoruz ki bizi işiten kulaklar var, dertlerimize huzur getirecekler var. Biz şahsınızda devletimizin, hükümetimizin, AK Parti'nin gülümseyen ve olumlu yüzünü gördük. Bir şekilde 20 sene öncesinde azınlık cemaatlerinin yaşamında önemli bir dönüm noktası oluştu." şeklinde konuştu.

"BİRAZ DAHA UMUTLA BAKIYORUZ GELECEĞİMİZE"

Azınlık olmanın hiçbir ülkede kolay olmadığını vurgulayan Maşalyan, devletlerin yaklaşımıyla bu durumun olumluya çevrilebileceğini kaydetti.

Maşalyan, 2008'de Vakıflar Yasası'nın değişmesiyle beraber Türkiye'deki azınlıkların bir milat yaşadıklarını belirterek, cemaati ve din adamları adına Soylu'ya, bu yasa değişikliğindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle vakıf seçimleriyle ilgili bazı pürüzler yaşadıklarını anımsatan Maşalyan, "Biz aşamazdık onları kendi başımıza. Ama sizin girişimleriniz de olumlu oldu ve şimdi burada gördüğünüz bu vakıf yönetim kurulu başkanları seçildiler. Yeni bir nefes, yeni canlılık getirdiler cemaatimize. Biraz daha umutla bakıyoruz geleceğimize. Artık sorunlarımızı masaya yatırabilir ve onlara çözüm üretebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

SIVACIOĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN TEŞEKKÜR

Maşalyan, cemaatlerinin mensubu Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nu seçilebilir bir mevkiden milletvekili adayı gösterdikleri için de AK Parti'ye teşekkürlerini iletti.

Daha önce Patrikhaneye devlet adamlarının uğramadığını ancak 20 yıldır bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının ziyaret etmeye başladığını dile getiren Maşalyan, şunları kaydetti:

"Bu, sizin şahsınızda ve aynı zamanda hükümetimizin özelinde azınlıklara karşı olumlu tavrı, bakışı ve pozitif ayrımcılığı bize gösteriyor. Bizim çok ihtiyacımız var bu konulara. Çünkü biz giderek azalan azınlıklarız. Genel nüfusta bütün azınlıkların oranı binde bir. Yani 85 milyonda 85 bin ancak. Bu Türkiye için de aynı zamanda bir kayıp. Türkiye'nin renkleri kaybolmasın, solmasın. Onun için bir şekilde bizim desteklenmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bu desteği sizden gördüğümüz için teşekkür ediyorum."