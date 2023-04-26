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Giriş Tarihi: 26.4.2023

İnsanüstü gayretlerinizi unutmayacağız

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
İnsanüstü gayretlerinizi unutmayacağız
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde görev yapan arama kurtarma çalışmalarına katılarak depremzedelerin hayatını kurtaran Türk ve yabancı 334 kahramana Türkiye Cumhuriyeti Devleti Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı tevcih edildi. Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
En zor günlerimizde yanımızda olan sizler gibi fedakârlık abidelerini ihmal edemeyiz. Sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla sizlere şahsım, milletim ve devletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her biriniz sergilediğiniz olağanüstü fedakârlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. Fakat takdir ve taltifin asıl büyüğü, sizlerin 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna yerdir.



Asrın felaketinde sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı. 90 farklı ülkeden gelen 11 bin 320 arama kurtarma ekibi de bizlere omuz verdi. Bunların hepsini kalbimize yazdık. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.
Üstün fedakârlık madalyası ve nişanı takdim programlarımızı illerimizde valilerimiz, yurtdışı misyonlarımızda da büyükelçilerimiz devam ettireceklerdir. Yerli, yabancı 55 bin kişiye bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Milletimiz, sizlerin bu insanüstü gayretlerini hiçbir zaman unutmayacak.

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İnsanüstü gayretlerinizi unutmayacağız
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