İnsanüstü gayretlerinizi unutmayacağız

Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerindegörevyapan arama kurtarmaçalışmalarına katılarakdepremzedelerinhayatını kurtaran Türkve yabancı 334 kahramanaTürkiye CumhuriyetiDevleti Üstün FedakârlıkMadalyası ve Nişanı tevcihedildi. Beştepe Millet ve KongreMerkezi'ndeki törende konuşanErdoğan, şunları söyledi:En zor günlerimizde yanımızda olansizler gibi fedakârlık abidelerini ihmal edemeyiz.Sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz.Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıylasizlere şahsım, milletim ve devletimadına en kalbi şükranlarımısunuyorum. Her biriniz sergilediğinizolağanüstü fedakârlıkla adınızıtarihe yazdırdınız. Fakat takdir ve taltifin asıl büyüğü,sizlerin 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesnayerdir.Asrın felaketinde sadece arama kurtarma ekibiolarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı.90 farklı ülkeden gelen 11 bin 320 arama kurtarmaekibi de bizlere omuz verdi. Bunların hepsini kalbimizeyazdık. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.Üstün fedakârlık madalyası ve nişanı takdimprogramlarımızı illerimizde valilerimiz, yurtdışı misyonlarımızdada büyükelçilerimiz devam ettireceklerdir.Yerli, yabancı 55 bin kişiye bu madalya ve nişanlarıtakdim edeceğiz. Milletimiz, sizlerin bu insanüstügayretlerini hiçbir zaman unutmayacak.