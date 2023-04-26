İnsanüstü gayretlerinizi unutmayacağız

Kahramanmaraş merkezli
6 Şubat depremlerinde
görev
yapan arama kurtarma
çalışmalarına katılarak
depremzedelerin
hayatını kurtaran Türk
ve yabancı 334 kahramana
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Üstün Fedakârlık
Madalyası ve Nişanı tevcih
edildi. Beştepe Millet ve Kongre
Merkezi'ndeki törende konuşan
Erdoğan, şunları söyledi:
En zor günlerimizde yanımızda olan
sizler gibi fedakârlık abidelerini ihmal edemeyiz.
Sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz.
Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla
sizlere şahsım, milletim ve devletim
adına en kalbi şükranlarımı
sunuyorum. Her biriniz sergilediğiniz
olağanüstü fedakârlıkla adınızı
tarihe yazdırdınız. Fakat takdir ve taltifin asıl büyüğü,
sizlerin 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna
yerdir.
Asrın felaketinde sadece arama kurtarma ekibi
olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı.
90 farklı ülkeden gelen 11 bin 320 arama kurtarma
ekibi de bizlere omuz verdi. Bunların hepsini kalbimize
yazdık. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.
Üstün fedakârlık madalyası ve nişanı takdim
programlarımızı illerimizde valilerimiz, yurtdışı misyonlarımızda
da büyükelçilerimiz devam ettireceklerdir.
Yerli, yabancı 55 bin kişiye bu madalya ve nişanları
takdim edeceğiz. Milletimiz, sizlerin bu insanüstü
gayretlerini hiçbir zaman unutmayacak.