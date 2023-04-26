Kırıkkale’de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız

Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Törende Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizden en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz. Bu proje bölgeye çağ atlatacak. En kritik aşamalardan biri daha tamamlanıyor. Bu hatla toplam tran yolu hattı uzunluğu 13 bin 896 km'ye, hızlı tren hattı uzunluğu ise 2 bin 228 km'ye çıkmış oluyor. Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynuyor. Biz eser siyasetinde varız.