Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz söz verirsek yaparız" | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapımı tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile bölgenin çağ atlayacağını vurgulayan Oktay, 'Biz söz verirsek yaparız.' dedi.
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