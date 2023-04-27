1 milyon kişi yarışacak

İlk kez 2018'de düzenlenerek milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeyi başaran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün 7'nci kez İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. 1 Mayıs'a kadar sürecek festival, milyonlarca teknoloji meraklısını ağırlayacak. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.TEKNOFEST 2023'teki teknoloji yarışmalarına 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalara 13 milyon TL ödül, 30 milyon TL üzerinde de malzeme desteği verilecek. 102 farklı kategoride 41 yarışma gerçekleşecek. Türk Yıldızları, Slo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar Akıncı, ATAK VE ANKA da uçuş gösterileri gerçekleştirecek.TEKNOFEST2023 öncesinde festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı semalarında Kızılelma ve Bayraktar Akıncı'nın iki gün boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri uçuşlarını izleyen vatandaşlar, hissettiklerini ve düşüncelerini SABAH'a aktardı.Bayramlarımızda, TEKNOFEST gibi etkinliklerde milli duygularımızı kabartan gösterileri daha fazla görmeyi iple çekiyorum. Gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve usta pilotlarımıza çok teşekkür ederim.Son yıllarda güzel ülkemin ürettiği muhteşem eserlerle yapılan kutlamaları büyük bir gururla göğsüm kabararak seyrediyorum. TEKNOFEST'in düzenlediği bu denli mükemmel organizasyonların bizlere yaşattığı gurur ve sevinci her bayramda görmek en büyük arzumdur. Büyük Türk pilotlarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu Türküm diyene.Milli birlik ve beraberlik duygularının yükseldiği, insanların kaynaştığı TEKNOFEST gibi etkinlikleri daha çok görmek istiyorum. Günlük hayatımızda kıllandığımız teknolojiyi ileride çok daha fazla kullanacağımız kesin. Genç nüfusun teknoloji adına yaptığı atılımlar da son derece mutluluk verici. Bu anlamda TEKNOFEST gençlerinin teknolojik üretimlerini tanıtmaları için büyük şans.TEKNOFEST 2022'de ilk defa Azerbaycan'da gerçekleşti. 10 farklı teknoloji yarışmasına 1.010 takım ve 5.636 yarışmacı katıldı. 30 Ağustos 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST'e ise 81 il, 107 ülke, 154 bin takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvurdu.TürkHavacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA- 3 piste çıktı. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 ilk uçuş için de gün sayıyor. İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3'ün kuyruksuz bir konfigürasyon olduğunu ve bunun sağladığı farklı avantajlar bulunduğunu söyledi.Korkem, ANKA-3'ün tasarımdan kaynaklanan üstünlüklerine ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bunlardan biri ve en önemlisi radar görünürlüğünün düşük olması. Çünkü uçağın yatay ve dikey kuyrukları olmadığı için görünürlük oldukça düşüyor. Bazı ekstra tedbirlerle bunu daha da artırmak, görünürlüğü iyice düşürmek mümkün. Onun dışında bu konfigürasyonda sürükleme düşük. Daha fazla taşıma hacmi ve kapasitesi oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu avantajların hepsini kullanmak istedik. Bayağı bir zaman planlaması oldu. 1 sene kadar önce daha küçük, yine kuyruksuz bir hava aracını uçurarak altyapıyı oluşturduk ve üzerine bu avantajları kullanacağımız böyle bir hava aracını geliştirmeye başladık. Şu anda ilk uçuş, ilk hedef. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında inşallah uçuracağız."ANKA-3'ün operasyonel kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Korkem, uçağın üzerinde ciddi bir taşıma kapasitesi bulunduğunu, 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabildiğini bildirdi. Uçağın 0.7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacağına işaret eden Korkem, "Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor.Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar, isterlerse TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden online ya da festival alanı girişine kurulmuş stantlardan kayıt yaptırabiliyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri, ilk kez motor çalıştırdı. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, "Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bakım, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içinde uçuş hedefliyoruz" dedi.ATAK-2 Projesi'nin 2019 yılında imzalandığını hatırlatan Yılmaz, "Daha önce faaliyetler olsa da nisan ayı itibarıyla resmi olarak çalışmaya başladık. Çok hızlı bir geliştirme ve tasarım süreci geçirdik. Yaklaşık bir senedir parça üretimi ve ekipman tedariki gerçekleştiriyoruz. Son 3-4 aydır helikopterimizin gövde montajı ve nihai montaj işlemlerini gerçekleştirdik. Dün (23 Nisan) itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık" diye konuştu.ATAK-2'nin üzerinde 600 civarında sensörün olduğu bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti: "Aynı zamanda sayısal hatlardan da veri alıyoruz. Bunlarla beraber yaklaşık olarak 10-15 bin civarında verimiz var. Bunlar canlı olarak kontrol odamıza iletiliyor. Bütün testlerde gerçek zamanlı olarak tasarım ekiplerimiz bu verileri inceliyor, herhangi bir sorun olması durumunda, bir anomali tespit edilmesi durumunda teste doğrudan müdahale edebiliyorlar." Mehmet Yılmaz, ATAK-2'ye eli değen veya bir şekilde proje için çalışan personel sayısının 1000-1500 civarında olduğunu sözlerine ekledi.Etkınlığın ilki 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. O tarihte 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı, 550 bin kişi ziyaret etti. 2019'da Atatürk Havalimanı'nda festivalin ikincisi gerçekleşti. Yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım katıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük havacılık festivali haline geldi. Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST 2020'ye 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvuru yaptı.Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'nin yeni versiyonunun geleceği açıklandı. TUSAŞ İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ortaya çıkan platformun "Şimşek'in büyük abisi" gibi olduğunu belirterek, yeni ürüne "Süper Şimşek" ismini verdiklerini söyledi. Korkem, Süper Şimşek'in öncelikle hedef uçak olacağını, bunu sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonlarının izleyeceğini dile getirdi. Mühimmatlı versiyonlarda farklı türde arayıcı başlıklar kullanacaklarını aktaran Korkem, "Dolayısıyla Süper Şimşek havadan yere, havadan havaya taarruz görevleri yapabilecek, üzerine kendi kapasitesi dahilinde elektronik harp sistemleri takılıp yerdeki düşman sistemlerinin tespiti, bunların baskılanması gibi görevleri gerçekleştirebilecek. En son versiyonlarından birinde seyir füzesine kadar ulaşabilecek bir yelpazede bu hava aracını da kullanacağız. 700 kilometrenin üzerinde menzil bekliyoruz" sözlerini kullandı.TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'nı takip eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şubat ayında ABD'deki fırlatma üssüne nakledildikten sonra 15 Nisan'da yörüngesine gönderilen İMECE'den ilk sinyalin alındığını söyledi. Mandal, "Biz artık sadece bu teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda tüm bileşenleriyle birlikte üreten ve bunu ihraç etme potansiyelini oluşturan bir ülkeyiz" dedi. Türkiye'nin daha önce de yörüngeye yerleştirdiği gözlem uydularının bulunduğunu anımsatan Mandal, şöyle devam etti: "2011'de RASAT, 2012'de GÖKTÜRK-2 vardı ama bunların bir kısmında parçalar özellikle de kamera ne yazık ki yurtdışından temin veya teknoloji transfer yöntemiyle gerçekleşti. Ama şimdi bileşenlerinin yüzde 90'ını kendimizin gerçekleştirdiği bir gözlem uydumuz var. Dünyanın herhangi bir yerinden sınırsız görüntü alabiliyor."