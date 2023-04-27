Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
Giriş Tarihi: 27.4.2023 20:49 Son Güncelleme: 27.4.2023 21:08

Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan

14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken kirli planlar da devreye sokuluyor. AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açtığı Ayasofya Camii ile ilgili bir reklam filmi hazırladı ve TV ekranlarında yayınlanması için kanallara da planlama geçti. Bu bilgi ise daha reklam filmi yayınlanma saati gelmeden saatler önce 'bazı eller' tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine servis edildi. Kılıçdaroğlu da fırsatı kaçırmayarak "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak?" paylaşımında bulundu. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun "Ben size demiştim" algı operasyonuna zemin hazırlandı.

Kılıçdaroğlu’ndan ’Algı operasyonu nasıl yapılır?’ dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oy vermek için sandık başına gidecek. Seçim arenası ısınırken algı operasyonları ve manipülasyon girişimleri de hız kazandı.

"BU KADARI DA OLMAZ" DEDİRTEN OYUN!

Bunun son örneği ise 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahneye kondu. İşte bu kirli planın detayları.

AK PARTİ'DEN "AYASOFYA CAMİİ" FİLMİ

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve AK Parti iktidarında ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili bir reklam filmi hazırladı. "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadeleriyle hazırlanan bu reklam filmi için televizyon kanallarına da 21.00'da yayınlanması için planlama geçildi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! | Video

KİRLİ PLAN DEVREYE KONDU

İşte bu noktada plan devreye konuldu. AK Parti'nin Ayasofya filminin 21.00'da ekranlarda olacağı bilgisi Kılıçdaroğlu'nun ekibine bazı eller tarafından servis edildi.

KILIÇDAROĞLU: BAKALIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kılıçdaroğlu da bu fırsatı kaçırmadı ve "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

BAY KEMAL'E "BEN DEMİŞTİM" FIRSATI!

Böylelikle reklam filminin 21.00'da yayınlanması ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Bakın ben demiştim" fırsatı da sunulmuş oldu.

Seçimler yaklaşırken daha kaç kez böyle kirli oyunların sahaya sürüleceği ise merak konusu!

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
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