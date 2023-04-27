Kılıçdaroğlu’ndan ’Algı operasyonu nasıl yapılır?’ dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oy vermek için sandık başına gidecek. Seçim arenası ısınırken algı operasyonları ve manipülasyon girişimleri de hız kazandı.

"BU KADARI DA OLMAZ" DEDİRTEN OYUN!

Bunun son örneği ise 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahneye kondu. İşte bu kirli planın detayları.