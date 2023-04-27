Kılıçdaroğlu’ndan ’Algı operasyonu nasıl yapılır?’ dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oy vermek için sandık başına gidecek. Seçim arenası ısınırken algı operasyonları ve manipülasyon girişimleri de hız kazandı.
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Bunun son örneği ise 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahneye kondu. İşte bu kirli planın detayları.
AK PARTİ'DEN "AYASOFYA CAMİİ" FİLMİ
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve AK Parti iktidarında ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili bir reklam filmi hazırladı. "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadeleriyle hazırlanan bu reklam filmi için televizyon kanallarına da 21.00'da yayınlanması için planlama geçildi.
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KİRLİ PLAN DEVREYE KONDU
İşte bu noktada plan devreye konuldu. AK Parti'nin Ayasofya filminin 21.00'da ekranlarda olacağı bilgisi Kılıçdaroğlu'nun ekibine bazı eller tarafından servis edildi.
KILIÇDAROĞLU: BAKALIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kılıçdaroğlu da bu fırsatı kaçırmadı ve "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.