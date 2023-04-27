Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! | Video

14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken kirli' planlar da devreye sokuluyor. AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açtığı Ayasofya Camii ile ilgili bir reklam filmi hazırladı ve TV ekranlarında yayınlanması için kanallara da planlama geçti. Bu bilgi ise kimi eller tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine servis edildi ve Kılıçdaroğlu "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak." paylaşımında bulundu. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun "Ben size demiştim" şeklinde bir algı operasyonuna zemin hazırlandı.