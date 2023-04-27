Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi

İHA-SİHA'LARA SİSTEMATİK SALDIRILAR

İHA-SİHA'lara yapılan saldırıların sistematik bir şekilde sürdüğünü ifade eden Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

Maalesef silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılan SİHA'larımız ilk defa operasyonlarda kullanıldıklarında ilk cevabı biz teröristlerden değil de Meclis'ten geldiğini gördük. İşte HDP'den geldiğini gördük. CHP'den bazı milletvekillerinden geldiğini gördük. Rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz buna anlam veremedik açıkçası. HDP tarafının anlamlandırabildik ama iltisakı nedeniyle diğer tarafı bir türlü anlamlandıramadık ve bunun sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük bu saldırıların.