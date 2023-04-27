Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi

Türkiye`de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı`nda başladı.
TEKNOFEST'E YOĞUN İLGİ!
Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'na akın etti. Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"İLK CEVAP TERÖRİSTLERDEN DEĞİL HDP'DEN GELDİ"https://t.co/5AiLWdGMMs' ye özel açıklamalarda bulunan @Selcuk Bayraktar muhabirimiz @aslihanmavii'nin 'Muhalefetin iktidar olması durumunda Savunma Sanayii çalışmalarının engellenmesi konusunda endişeniz var mı?' sorusunu cevapladı pic.twitter.com/dR2X63kB2o— Sabah (@sabah) April 27, 2023
SELÇUK BAYRAKTAR sabah.com.tr'ye KONUŞTU
Sabah.com.tr' ye özel açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Muhalefetin iktidar olması durumunda Savunma Sanayii çalışmalarının engellenmesi konusunda endişeniz var mı?' sorusunu cevapladı.
"SİHA'LARA İLK CEVAP TERÖRİSTLERDEN DEĞİL HDP VE CHP'DEN GELDİ"
SİHA'lara ilk cevabın teröristlerden değil HDP ve CHP'den geldiğini belirten Selçuk Bayraktar duydukları rahatsızlığa anlam veremediklerini söyledi.
İHA-SİHA'LARA SİSTEMATİK SALDIRILAR
İHA-SİHA'lara yapılan saldırıların sistematik bir şekilde sürdüğünü ifade eden Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
Maalesef silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılan SİHA'larımız ilk defa operasyonlarda kullanıldıklarında ilk cevabı biz teröristlerden değil de Meclis'ten geldiğini gördük. İşte HDP'den geldiğini gördük. CHP'den bazı milletvekillerinden geldiğini gördük. Rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz buna anlam veremedik açıkçası. HDP tarafının anlamlandırabildik ama iltisakı nedeniyle diğer tarafı bir türlü anlamlandıramadık ve bunun sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük bu saldırıların.
"KENDİ ÜLKENDEN BUNLARI DUYMAK BİZİ ÜZÜYOR"
İnsan bir taraftan takdir beklerken dünyanın her yerinden takdir gelirken, kullanıldığı ülkelerden madalya verilirken kendi ülkenden bunları duymak açıkçası bizi üzüyor.
"YÜRÜYÜŞÜMZE KARARLILIKLA, AZİMLE, GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ"
Tam bağımsızlık yürüyüşlerine milyonlarca gençle birlikte kararlılıkla devam edeceklerin altını çizen Bayraktar şu değerlendirmelerde bulundu:
Biz bu yürüyüşümüze tam bir kararlılıkla, azimle, gayretle buradaki milyonlarca gencimizle birlikte yürümeye kararlıyız. Ülkemiz semalarında ve hatta uzayda tam bağımsız oluncaya kadar kararlıyız. Sadece semalarında ve uzayda değil teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında tam bağımsız oluncaya kadar, ülkemize adalet, merhamet iyilik rüzgarına soluk kazandırıncaya kadar kararlıyız.
"TAKOZLARI KALDIRAN ÜLKELER DÜNYADA SESLERİNİ ÇIKARTABİLİYOR"
Takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetlerin dünyada uzayda seslerini çıkartabildiklerini ifade eden Bayraktar, " Bu alanlarda da biz önündeki engelleri kaldırmayı başarabilirsek elbette toplum olarak bunları destekleyecek olursak, buradaki yağmurun altında binlerce insanımızın geldiği gibi inşallah ülkemiz sadece İHA-SİHA'larda değil teknolojinin her farklı alanında dünyaya damgasını vuracak işler başaracak. Buradaki ortam onun müjdesini veriyor. O anlamda ben sizlere de paydaşımız olduğunuz için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.
1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI
Diğer yandan etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL`nin üzerinde ödül, 30 milyon TL`nin üzerinde malzeme desteği verilecek.