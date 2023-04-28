Akit Medya Grubu’nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sosyal medyada, 'cehenennimin ateşi' tarzında tweet'ler atılıyor. Sabotaj da olabilir şeklinde duyumlar da alıyoruz. Emniyet birimleri bununla ilgili bir rapor hazırlayacak. Şu anda kesin bir şey söylememiz söz konusu değil.

İçeriye girmemiz de mümkün değil. Acil olarak bazı disketler alındı. Ama rahat bir şekilde içeriye girmemiz mümkün değil.

Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video

İtfaiye 10 dakika içerisinde geldi. Fakat burada iş bilmezlik nedeniyle, itfaiye erlerinin tecrübesizliği nedeniye yangın hala söndürülemedi. Boş tankerlerle olay yerine gelen itfaiye araçlarına da şahit olduk. Burada bir yönetim zafiyeti olduğunu gözlemledik. Yönetim bir koordinasyon sağlasaydı yangın çoktan söndürülmüş olacaktı.

Yangın dikim atölyesinde başladı. Kısa bir süre içinde ilerlerdi üst katlara sirayet etti. İtfaiye geldiği anlarda alevli bir yangın söz konusu değildi. İtfaiye geldikten 1-2 saat sonra alevli yangın başladı. Bundan 4-5 saat sonra köpüklü robotlar geldi. Daha erken gelselerdi yangın söndürülmüş olacaktı.

Trafo patlaması yok. Dikim atölyesiden bir ses geldiğini söyledi arkadaşlar. Daha sonra yoğun bir dumanla karşı karşıya geldik. 20 saattir de kontrol altına alınamadıç.