Akit Medya Grubu’nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın, saat 16.00 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Üç bölümden oluşan binanın, iş yerlerinin de bulunduğu kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yangının 15'inci saatinde sürüyor.
Konuyla ilgili Ahaber'e açıklamalarda bulunan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu şunları söyledi,
O sırada arkadaşlarla beraber binadaydık. Bir patlama sesiyle birlikte yoğun bir dumana maruz kaldık. Arkadaşlar hemen itfaiye bilgi verdiler. İtfaiye kısa bir zamanda olay yerine intikal ettiler. Ancak 20 saati aşkındır yangın hala söndürülemedi, kontrol altına alınamadı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin de ne kadar acemice davrandığına şahit oldu. Şu ana kadar bir can kaybımız olmadı. Bizi tesselli eden en önemli unsurlardan biri bu.
Sosyal medyada, 'cehenennimin ateşi' tarzında tweet'ler atılıyor. Sabotaj da olabilir şeklinde duyumlar da alıyoruz. Emniyet birimleri bununla ilgili bir rapor hazırlayacak. Şu anda kesin bir şey söylememiz söz konusu değil.
İçeriye girmemiz de mümkün değil. Acil olarak bazı disketler alındı. Ama rahat bir şekilde içeriye girmemiz mümkün değil.
Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video
İtfaiye 10 dakika içerisinde geldi. Fakat burada iş bilmezlik nedeniyle, itfaiye erlerinin tecrübesizliği nedeniye yangın hala söndürülemedi. Boş tankerlerle olay yerine gelen itfaiye araçlarına da şahit olduk. Burada bir yönetim zafiyeti olduğunu gözlemledik. Yönetim bir koordinasyon sağlasaydı yangın çoktan söndürülmüş olacaktı.
Yangın dikim atölyesinde başladı. Kısa bir süre içinde ilerlerdi üst katlara sirayet etti. İtfaiye geldiği anlarda alevli bir yangın söz konusu değildi. İtfaiye geldikten 1-2 saat sonra alevli yangın başladı. Bundan 4-5 saat sonra köpüklü robotlar geldi. Daha erken gelselerdi yangın söndürülmüş olacaktı.
Trafo patlaması yok. Dikim atölyesiden bir ses geldiğini söyledi arkadaşlar. Daha sonra yoğun bir dumanla karşı karşıya geldik. 20 saattir de kontrol altına alınamadıç.