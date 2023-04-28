Video Yaşam Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video
Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video

Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video

28.04.2023 | 13:11

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangının 15'inci saatinde alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise soğutma çalışmalarına yapılıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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