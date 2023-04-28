Son dakika| Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER: PKK İLE MÜCADELE VE SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ MASADA

Açıklamada ayrıca Suriye ile dörtlü çalışma grubuna ilişkin de verilen bilgide, "Çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" denildi.