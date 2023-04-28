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Giriş Tarihi: 28.4.2023 17:02 Son Güncelleme: 28.4.2023 17:27

Son dakika| Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme ile ilgili detaylar açıklandı. Rus turistler için yeni ödeme sistemi ve tahıl koridoru gündemde yer alan konular arasında...

Son dakika| Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu. Putin arasında yapaılan görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.

YENİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Rus turistler 'Debit kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek. Merkez bankaları karşılıklı çözüm buldu, süreç sezona yetişecek

GÖRÜŞMENİN TÜM DETAYLARI...

Türkiye'nin sattığı domates kotası da 500 bin tona çıkarılacak.

Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun süresinin uzatılması gerektiğini belirttiği, Putin'in de karşılık olarak, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edildi.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER: PKK İLE MÜCADELE VE SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ MASADA

Açıklamada ayrıca Suriye ile dörtlü çalışma grubuna ilişkin de verilen bilgide, "Çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" denildi.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME SEÇİMDEN SONRA

Ayrıca, bir sonraki görüşmenin seçimden sonra olabileceği belirtildi.

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Son dakika| Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi
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