Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme ile ilgili detaylar açıklandı. Rus turistler için yeni ödeme sistemi ve tahıl koridoru gündemde yer alan konular arasında...