Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! ’Güneş Motel’ olayı: Darbeyi 2 yıl geciktirdik

Bu siyaseten uygun bir şey değil. Bülent Ecevit gizlice AP'ye ait 12 vekille görüşüyor. Onlara diyor ki, bana destek verin, Demirel'i devirelim. Ben de size yeni kurulacak hükümette bakanlık vereyim.

2018'DE CHP DE İYİ PARTİ'YE 15 VEKİL VERDİ

2018 seçimlerinde de CHP, İyi Parti'ye 15 vekil vermişti. Sırf İyi Parti Meclis'te grup kurabilsin diye. Burada da böyle bir ticaret görmüştük.