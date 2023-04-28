Türkiye'nin koalisyon hükümetleri nedeniyle onlarca yılını heba etti. Gelen koalisyon hükümetleri, bugünlerde hep başarısızlıklarıyla hatırlanıyor. Türkiye'nin kaosa sürüklendiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı o günleri, AHaber ekranlarında yayınlanan 'Kayıp Yıllar'da Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
Kaya, 1977 seçimlerinin ardından hükümet kuramayan, CHP lideri Bülent Ecevit'in Adalet Partisi'nden devşirdiği 11 milletvekili olayını yani bilinen adıyla 'Güneş Motel' olayını dönemin gazete manşetleriyle anlattı.
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video
1977 Haziran seçimleri ile beraber çoğunluğu elde edemedi. Koalisyon hükümeti kurmak zorunda kaldı. Diğer koalisyon kuracağı ortaklar buna yanaşmadığı için bir azınlık hükümeti kurdu. Ancak bununla güvenoyu alamayınca, 2. milliyetçi cehpe hükümetine giden süreç başladı.
GÜNEŞ MOTEL GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Bu dönemi en çok ortaya çıkaran olay, meşhur Güneş Motel görüşmeleri. 2. cephe hükümeti kuruluduktan sonra Bülent Ecevit yeni bir hükümet hazırlıkları yapmaya başladı. Özellikle Adalet Partisi içerisinde çatlak sesler yükselmeye başlıyor. Bülent Ecevit burada biraz kurnazca davranarak, oradan kaç vekil koparırım diyerek, bu hükümeti nasıl düşürüm hesapları yapmaya başlıyor. 2. milliyetçi cephe hükümeti tarihteki ilk gensoru ile düşürülen hükümet özelliğini alıyor.
Bu siyaseten uygun bir şey değil. Bülent Ecevit gizlice AP'ye ait 12 vekille görüşüyor. Onlara diyor ki, bana destek verin, Demirel'i devirelim. Ben de size yeni kurulacak hükümette bakanlık vereyim.
2018'DE CHP DE İYİ PARTİ'YE 15 VEKİL VERDİ
2018 seçimlerinde de CHP, İyi Parti'ye 15 vekil vermişti. Sırf İyi Parti Meclis'te grup kurabilsin diye. Burada da böyle bir ticaret görmüştük.
Güneş Motel, Florya'da yer alan ve İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'e ait bir misafirhane. Daha önce 3 otelde de görüşme turu gerçekleşiyor. Güneş Motel olayı basına yansıyınca ayyuka çıkıyor. Bu olay Türk halkı tarafından da hoş karşılanmadı.
Hükümetin gensoru ile düşürülmesinden sonra, Ecevit'in yeni hükümet kurma çalışmaları içerisinde olduğunu görmekteyiz.
Bunu kime sorsanız, siyasi dürüstlüğe sığmayacağını söyler. Partilerden değişim olabilir, istifa edip başka partiye geçebilirsiniz. Ama bunlar gizli gizli yapılıyor.
Sırf bir hükümeti düşürmek üzere bu tip pazarlıklara girilmesi çok büyük bir yanlış Bunu Bülent Ecevit daha sonra ifade ediyor. Bu hükümetin devrilmesinden sonra Süleyman Demirel, hükümeti kuracak Ecevit'e 'başbakan' demiyor. 'Hükümetin lideri' diyor. Bu siyasi adaba sığmaz diyor. İşte bu yeni kabinenin kurulmasıyla beraber Adalet Partisi devriliyor. Bülent Ecevit'in yeni kabinesi de uzun ömürlü olmuyor.
ASKERİ DARBEYİ 2 SENE GECİKTİRDİK
İstifa eden milletvekillerinden Ahmet Karaslan'ın çok önemli bir sözü var. Biz Süleyman Demirel'i devirmek üzere CHP'yi desteklerken aslında milliyetçi cephe hükümetine planan askeri darbeyi de 2 sene geciktirdik.
12 Mart muhtırasında Süleyman Demirel'e çekilmezseniz darbe yaparız demişlerdi. Burda da, Adalet Partisi'nden kopun, gidin Meclis'e devirin. Başaramazsanız darbe yaparız diyorlar.
Güneş Motel hükümeti de 6 ay kadar sürüyor.