Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video

“Kayıp Yıllar” bölümünde bugün Güneş Motel olayı ele alındı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya; A Haber ekranlarında yayınlanan "Kayıp Yıllar" isimli programda konuyla ilgili önemli bilgiler verirken, Güneş Motel olayında, Adalet Partisi'nden ayrılıp CHP'ye katılan bir milletvekilinin çarpıcı açıklamalarını da ekranlara taşıdı. İşte istikrarsızlık dolu o günlerde yaşanan Güneş Motel olayı...