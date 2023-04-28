Video Haber Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı:

Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video

28.04.2023 | 15:53

“Kayıp Yıllar” bölümünde bugün Güneş Motel olayı ele alındı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya; A Haber ekranlarında yayınlanan "Kayıp Yıllar" isimli programda konuyla ilgili önemli bilgiler verirken, Güneş Motel olayında, Adalet Partisi'nden ayrılıp CHP'ye katılan bir milletvekilinin çarpıcı açıklamalarını da ekranlara taşıdı. İşte istikrarsızlık dolu o günlerde yaşanan Güneş Motel olayı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 04:26
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 28.04.2023 | 17:01
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 03:05
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 28.04.2023 | 16:56
Melih Altınok | Durduramayacaklar 03:50
Melih Altınok | Durduramayacaklar 28.04.2023 | 16:52
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 28.04.2023 | 16:17
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! ’Güneş Motel’ olayı: Darbeyi 2 yıl geciktirdik | Video 12:19
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video 28.04.2023 | 15:53
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 01:28
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 28.04.2023 | 16:03
Bakan Yanık’ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 02:56
Bakan Yanık'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 28.04.2023 | 15:34
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 02:54
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 28.04.2023 | 15:14
Bakan Kurum: Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz | Video 11:42
Bakan Kurum: "Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz" | Video 28.04.2023 | 14:41
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı’na getirildi | Video 00:45
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video 28.04.2023 | 14:53
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi | Video 11:58
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi | Video 28.04.2023 | 14:41
Baykar Mühendisi Burak Özbek: KEMANKEŞ, milli SİHA’ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak | Video 04:11
Baykar Mühendisi Burak Özbek: "KEMANKEŞ, milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak" | Video 28.04.2023 | 14:06
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 05:34
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 28.04.2023 | 12:09
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var | Video 07:29
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video 28.04.2023 | 12:27
Bakan Kurum: ’Yarısı Bizden’ kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık 01:10
Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" 28.04.2023 | 12:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Demirtaş terörist ve bölücüdür | Video 18:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Demirtaş terörist ve bölücüdür" | Video 28.04.2023 | 12:08
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 03:36
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 28.04.2023 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA