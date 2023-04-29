Adnan Oktar operasyonunda 16 tutuklama

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dün sabah İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 7'si daha önceden hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve diğer şüphelilerin evinde tesadüfen yakalandıkları ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ana dosyadan yakalaması olan 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.