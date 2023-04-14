Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme: Avukatlarının görüşmeleri kayıt altına alınacak

Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Adnan Oktar'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerde avukatlık görevi dışında kalan hususlarda örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek adına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği önemli bir karara imza attı.

SAVCILIKTAN ÖRGÜT AVUKATLARINA VETO

Savcılık, yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerinin önüne geçmek için şüpheli Oktar'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin kayıt altına alınmasını, Oktar'ın avukatına veya avukatın Oktar'a verdiği belge, dosya ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tutanak kayıtlarına el konulmasını ve görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti.

1 AYDA 290 KEZ FARKLI AVUKATLARLA GÖRÜŞMÜŞ

Savcılığın bu talepleri doğrultusunda soruşturma dosyası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gitti. Hakimlik, savcılığın bu isteklerini değerlendirerek 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Avukat ve noterle görüşme hakkı' başlıklı 59uncu maddesine dikkat çekti. Oktar'ın bulunduğu cezaevinde yaklaşık bir ay içinde 290 kez avukatla görüştüğü, aynı gün içinde 10 dakika aralıklarla farklı avukatlarla görüştüğünün tespit edildiğini belirterek bu durumun savunma hakkından ziyade Oktar'ın avukatlar vasıtasıyla örgütü canlı tutmayı amaçladığını vurguladı.

MAİL ADRESİNDEKİ 'HUKUK GRUBU' GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Hakimlik, soruşturma kapsamında ifadesi alınan müştekilerin suç örgütü davasında avukatların şüpheli Adnan Oktar'ın emir ve talimatları doğrultusunda örgütsel faaliyet yürüttüklerini ve örgütün maddi imkanlarının kontrol edilmesini sağladıklarını kaydetti. Etkin pişman olarak bulunan ve örgütün hukuk grubuyla bağlantılı olduğu anlaşılan Fatih Kılıç'ın teslim ettiği mail adresinde yapılan incelemelerdeyse Adnan Oktar suç örgütünün hukuk grubu ismiyle bağlantılı bir yapılanmasının bulunduğu, Oktar'ın talimatlarının avukatlarca titizlikle yerine getirildiği, dolayısıyla örgütün canlı tutulmaya çalışıldığı açıklandı.

3 AY SÜREYLE GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Mevcut delilleri değerlendiren Hakimlik, suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve talimat verildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edildiği kanaatine varıldığından savcılığın taleplerini kabul ederek şüpheli Adnan Oktar'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin 3 ay süreyle teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine, Oktar'ın avukatıyla yaptığı görüşmeleri izlemek için görevli bulundurulabilmesine, Oktar ile avukatı arasındaki belgelere el konulabilmesine ve görüşmelerin sınırlandırılabilmesine karar verdi.