İzmir sağlık alanında çağ atlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Cumartesi günü İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitingin ardından toplu açılış töreninde kente hizmet edecek Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e gelecek.

Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan'ı bekliyor... | Video