Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki tarihi mitinde coşkulu kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin de desteğini alan 7'li koalisyona tepki göstererek, "Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var." dedi. Erdoğan, "Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla görüşmeler yapmadık. Bay Bay Kemal ne görüştün? Şunu bir açıklasana..." sözlerini de kullandı.
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