Terör örgütü YPG'den 7'li koalisyona açık destek: "Umudumuz" diyerek ilan ettiler!

Kılıçdaroğlu'un oy uğruna Türkiye düşmanı terör örgütleri ve yapılar ile birlikteliğe girişmesi beraberinde skandal tavizleri de getiriyor. Özellikle; HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tutum belgesi' diyerek kabul ettirdiği skandal taleplerin başında "terör örgütüne operasyonlar dursun" mesajı taşıyan başlığı ayrıca dikkat çekiyor.

Terör örgütüne can simidi olma arzusunun ortaya konduğu yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde dile getiriliyor.

"UMUDUMUZ" DİYEREK İLAN ETTİLER: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Aynı paralellikte terör örgütü elebaşlarından açıklamalar geliyor. Son olarak; PKK/YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed 7'li koalisyona mesaj verdi. "Yeni hükümetle güvenlik, barış ve çözüm temelinde anlaşmaya hazırız." diyen Ahmed, "Umudumuz, Türkiye seçimlerinin bölgesel sorunların diyalog ve barış yoluyla çözümünü kabul eden bir hükümet getirmesidir. Bölgenin güvenliği ve istikrarı için iletişime ve işbirliğine hazır olacağız." dedi.