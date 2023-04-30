7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini ekledi! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..."

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları da artarak devam ediyor. Daha önce de katıldığı televizyon programlarında, mitinglerde gaf üstüne gaf yapan Kılıçdaroğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayında da siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti.
"BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"
Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.
Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video
Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı...
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU İLK GAFI DEĞİL
Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.
"CENNET KADINLARIN AYAKLARI ALTINDADIR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.
Kılıçdaroğlu, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz."
Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.