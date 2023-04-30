Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video

Canlı yayında bir konu üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.