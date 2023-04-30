Başkent Millet Bahçesi’nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Sandıkları gümbür gümbür patlamaya var mıyız?

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Biz bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kapı kapı dolaşacağız. Bütün gençlerimize 14 Mayıs için hazır olu hatırlatacağız.

Bunların 3 tane tanımı var. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; Çöp, çukur ve çamur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.