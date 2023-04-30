Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, konuşmak için sahneye çıktığı anda hem miting alanındaki vatandaşlar hem de kendisi duygusal anlar yaşadı.