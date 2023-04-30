Video Haber Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video
Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video

Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video

30.04.2023 | 16:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, konuşmak için sahneye çıktığı anda hem miting alanındaki vatandaşlar hem de kendisi duygusal anlar yaşadı.

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