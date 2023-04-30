Kemal Kılıçdaroğlu'nun son gafı yok artık dedirtti! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..."

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları da artarak devam ediyor. Daha önce de katıldığı televizyon programlarında, mitinglerde gaf üstüne gaf yapan Kılıçdaroğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayında da siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti.

"BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"

Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.

Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video

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Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.