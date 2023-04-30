Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP’nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün

CHP'NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER TEPKİ ÇEKİYOR

CHP'nin listesindeki pek çok isim başta CHP'liler olmak üzere büyük tepki gördü. Adeta 'yok yok' denilen listede FETÖ, PKK ilişkili ve geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden adaylar bulunuyor.