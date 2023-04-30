"PKK terör örgütü" diyemedi, 'propaganda' iddiası yalan çıktı

Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada ise terör örgütü YPG'nin için "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Kendi bulunduğu yerde, kendisini ve halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" açıklamasında bulunmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD (DEAŞ) İÇİN PROPAGANDA HASSASİYETİ GÖZETMEDİ

Oysa PKK adını anmayarak propaganda hassasiyeti gözeten Kılıçdaroğlu'nun ne YPG ne de DEAŞ terör örgütleri için bu hassasiyeti gözetmediği ortaya çıktı. 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımlarında "PKK, FETÖ ve IŞİD..." adlarını geçirdiği, ama sonradan terör örgütü PKK ifadesini kullanmamaya başladığı anlaşıldı. Hatta 2017 yılındaki terör örgütü IŞİD (DEAŞ) ile ilgili açıklamalarında ise IŞİD ile ilgili olarak propaganda hassasiyetini gözetmediği sosyal medya hesabındaki açıklamalarında görülüyor.