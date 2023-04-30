SON DAKİKA | Suriye’nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu

Son dakika haberine göre; Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından gizlenen patlayıcılara müdahale sırasında 2 polis memuru ve 1 yerel polis şehit oldu. Şanlıurfa Valiliği, patlama sırasında 11 polis memurunun da yaralandığını bildirdi.