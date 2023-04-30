SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu | Video
Son dakika: Suriye’nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 polis memuru ile 1 Suriye yerel polisi şehit oldu, 4’ü yerel 7’si Türk 11 polis ise yaralandı.
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