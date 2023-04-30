Yüreği vatan için çarpanlar TEKNOFEST’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takımın katıldığı, 1 milyon yarışmacı başvurusunun yapıldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Alana Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bindikleri Togg aracıyla gelen Erdoğan, konuk Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye de teşekkür etti. Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti:Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. İlkini 2018'de düzenlediğimiz TEKNOFEST artık kendi alanında bir marka. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Sevgili gençler, bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum. Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar, Şakir Zümre'ler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum.Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi siz taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayallerimizi gerçeğe siz dönüştüreceksiniz. Burada emeklerimizin ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini pırlanta gibi gençlerimizde görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kâbusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Bay Bay Kemal FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay Bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. 'Buyurun gelin' dedim. Hiçbir mâni yok. O gün bugün biz bir daha görmedik.Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların, bir asır önce İstiklal Harbi'ne karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhipleri cemiyetlerinden farkı yoktur.Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları yönetiminde Gazi Mustafa Kemal'in partisi Amerikan, İngiliz muhipleri cemiyetine dönüşmüştür.Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara kurulur Bay Bay Kemal. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile felakettir. Dersini iyi çalışmamış. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika'da yine birileri işletmiş. Uzay, mekik, Mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar.Başkan Erdoğan, TEKNOFEST kürsüsünden Türkiye'nin ilk uzay yolcularını da açıkladı: Uzay ile buluşma zamanı 2023'ün son çeyreği. Uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotu. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz Roketsan'da bir sistem mühendisi.Kızılelma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Erdoğan'ın liderliğindeki bugünkü Türkiye bu. Türkiye barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörü bir merkez ülke oldu. Azerbaycan'da da Bayraktar merkezi kurulacak.Türkiye'de millete hizmet eden bir yönetim modelini görmekteyiz.Emine Erdoğan TEKNOFEST'le ilgili sosyal medya paylaşımında "Gençlerimizin bilim ve teknoloji tutkusu, istikbalimizin altın anahtarı. TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi" ifadelerini kullandı. Muhammed UZUN / SABAH