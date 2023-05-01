Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gidiyor. Yurt dışında yaşayan Türkler seçime yoğun ilgi gösteriyor.
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar | Video
PKK YANDAŞLARINDAN SEÇİM PROVOKASYONU
Terör örgütü PKK yandaşları ise oy kullanmaya giden Türkleri hedef alıyor. Türkler, kurulan oy kullanma merkezine gittiklerinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonu ile karşı karşıya kaldı.
TÜRKLERİN OY KULLANMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Terör örgütü PKK yandaşları Paris, Strazburg ve Bordeaux'daki Türk konsoloslukları önünde de eş zamanlı provokatif eylem düzenledi. PKK paçavralarını sallayan terör destekçileri, Türklerin oy kullanmasını engellemek istedi.
TERÖR YANDAŞLARINA POLİSLER SESSİZ KALDI
Oy kullanma işlemini sabote etmek çalışan terör destekçilerine Türkler tepki gösterdi. PKK yandaşları ile Türkler arasında arbede yaşandı. Fransız polisi de terör örgütü yandaşlarının eylemleri karşısında tepkisiz kaldı.