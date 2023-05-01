Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar | Video

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor. Yurt dışında yaşayan Türkler seçime yoğun ilgi gösterirken seçim sürecini provoke etmek isteyen terör örgütü PKK yandaşları Belçika ve Fransa'da olay çıkardı. Oy kullanan Türklere saldıran terör yandaşlarına Fransız ve Belçika polisi ise sessiz kaldı.