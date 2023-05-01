PKK’nın tepe ismi öldürüldü

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın metropollerde gerçekleştirdiği eylemlerin talimatını veren, sözde "YPG/SEL Askeri Güvenlik Kurumu Sorumlusu", "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah, MİT'in Ayn El Arab'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Münbiç'te bulundugu süre zarfında örgüt tarafından metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaparak örgüt mensupları tarafından harekete geçilmesi öncesinde son talimatlar verdiği belirtildi.Türkiye' de infial uyandiran eylemleri organize eden bir terörist olmasi nedeniyle Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin ile birlikte kutlama yaptıkları, teröristin 2022 yılında Suriye' de bir kadına tecavüz etmesine rağmen, örgüt tarafindan herhangi bir ceza verilmedigi, tecavüz ettigi kadinin ise intihar ettigi öğrenildi.