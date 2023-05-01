Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Memur-Sen Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Memur Sen'in 7. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm kamu personelimiz için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Bayrağı devredecer karkadaşlarımıza gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.

Memur Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruyşuyla da temayüz etmiştir. Memr-Sen daima tavırını haktabn, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm gişrişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.

Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germişitir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur Sen'e teşekkür ediyorum. "