Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a Afyon’da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi

14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanında düzenlenen mitinge katıldı. 7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkararahisar'a gelen Akşener, meydanın arka kısmının boş olduğunu görünce emniyet ekiplerinden bariyerlerin açılmasını istedi.