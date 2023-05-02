Akşener ve Yavaş'ın Afyon mitingi sönük geçti | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar’da miting düzenledi. Mitingde Yavaş’ın Afyon’lulara Ankara’da yaptığı çalışmaları anlatması, Akşener’in ise miting konuşması vatandaşı coşturmaya yetmedi.