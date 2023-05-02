Video Haber Akşener ve Yavaş'ın Afyon mitingi sönük geçti | Video
Akşener ve Yavaş'ın Afyon mitingi sönük geçti | Video

Akşener ve Yavaş'ın Afyon mitingi sönük geçti | Video

02.05.2023 | 18:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  Afyonkarahisar’da miting düzenledi. Mitingde Yavaş’ın Afyon’lulara Ankara’da yaptığı çalışmaları anlatması, Akşener’in ise miting konuşması vatandaşı coşturmaya yetmedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akşener ve Yavaş’ın Afyon mitingi sönük geçti | Video 00:42
Akşener ve Yavaş'ın Afyon mitingi sönük geçti | Video 02.05.2023 | 18:25
CHP’nin Van mitinginde Selahattin Demirtaş’a özgürlük sloganı! | Video 00:27
CHP’nin Van mitinginde Selahattin Demirtaş’a özgürlük sloganı! | Video 02.05.2023 | 16:45
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı | Video 00:17
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı | Video 02.05.2023 | 16:20
Burhanettin Duran | Yerli savaş uçağı Kaan ve söyledikleri 04:22
Burhanettin Duran | Yerli savaş uçağı Kaan ve söyledikleri 02.05.2023 | 16:18
Salih Tuna | Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda | Video 04:20
Salih Tuna | Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda | Video 02.05.2023 | 16:15
Hasan Basri Yalçın | Yerlilik ve millilik devam eder mi? 03:26
Hasan Basri Yalçın | Yerlilik ve millilik devam eder mi? 02.05.2023 | 16:13
Mahmut Övür | ’Psikiyatri açısından ’söz vermek’ 04:11
Mahmut Övür | 'Psikiyatri açısından 'söz vermek' 02.05.2023 | 16:10
Hilal Kaplan Kılıçdaroğlu’nun dağıtacağı anahtarlar 02:53
Hilal Kaplan Kılıçdaroğlu'nun dağıtacağı anahtarlar 02.05.2023 | 16:06
Hamza Dağ paylaştı. Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak | Video 04:21
Hamza Dağ paylaştı. "Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak" | Video 02.05.2023 | 15:54
Kılıçdaroğlu’dan yeni gaf! Mısır’ı Türkiye’nin ili yaptı | Video 00:12
Kılıçdaroğlu'dan yeni gaf! Mısır'ı Türkiye'nin ili yaptı | Video 02.05.2023 | 15:46
15 Temmuz Derneği’nden bir dakikada tarihi seçim: Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız? | Video 01:00
15 Temmuz Derneği’nden bir dakikada tarihi seçim: Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız? | Video 02.05.2023 | 15:41
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek | Video 07:34
Bakan Dönmez: "Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" | Video 02.05.2023 | 14:28
Bakan Nebati’den kritik enflasyon mesajı | Video 50:56
Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video 02.05.2023 | 15:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’ye seçim kıyağı! Gece yarısı görüntülendiler... | Video 01:05
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'ye seçim kıyağı! Gece yarısı görüntülendiler... | Video 02.05.2023 | 13:59
Bakan Karaismailoğlu: Bu proje dünyayı Türkiye’ye bağlıyor | Video 11:00
Bakan Karaismailoğlu: "Bu proje dünyayı Türkiye’ye bağlıyor" | Video 02.05.2023 | 13:44
Bakan Akar: En kısa zamanda Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz | Video 11:27
Bakan Akar: "En kısa zamanda Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz" | Video 02.05.2023 | 13:42
İzmir’e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de | Video 04:48
İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video 02.05.2023 | 13:50
15 Temmuz Derneği’nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video 01:00
15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video 02.05.2023 | 13:42
Ali Babacan, Filyos’ta doğal gaz çıktığını Çaycuma ziyaretinde öğrendi | Video 02:26
Ali Babacan, Filyos’ta doğal gaz çıktığını Çaycuma ziyaretinde öğrendi | Video 02.05.2023 | 13:40
Duyanlar inanamadı! Meral Akşener’den koalisyon övgüsü ve itirafı 00:32
Duyanlar inanamadı! Meral Akşener'den koalisyon övgüsü ve itirafı 02.05.2023 | 11:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA