Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"BİZ GENÇLERİN HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALARINI İSTİYORUZ"
"Gençlik adına umut dolu bir gün. Bugün Bilişim Vadisi ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gençliğin tamamen yanında olan bir vadi. Biz gençlerin her alanda güçlü olmalarını istiyoruz. Bilimde, teknolojide gençlerin güçlü olmaları için mükemmel bir vadiyi onların emrine sunuyoruz.
"TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN YÜZYILI OLACAK"
Gençlerimiz burada geliştirecekleri projelerini, fikirlerini, düşüncülerini tüm imkanları değerlendirerek ortaya koyacaklar, üretecekleri. Gençler teknolojinin öncüsü olsunlar, kullananı değil. Üreteni olsunlar. Burada İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz var vadinin başında. Gençlerimizin dolu dolu kullanacakları bir alan. Gençlerimizin hayallerini somut bir şekle dönüştürecekleri alan. Türkiye genç odaklı siyasetini 21 yıldır adım adım gerçekleştirmiş. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak.
"GENÇLERİMİZ BU PROJEYLE YENİ BİR UFKA AÇILDILAR"
Bundan tam 4 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bir projeye başladık. Gençlerimiz elbette her alanda destekliyoruz. İstihdam alanında da bu desteğimizi güçlendirelim ve özellikle ülkemizin bazı illerinde genç odaklı istihdam anlayışıyla bir projeyi başlattık.