Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ GENÇLERİN HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALARINI İSTİYORUZ"

"Gençlik adına umut dolu bir gün. Bugün Bilişim Vadisi ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gençliğin tamamen yanında olan bir vadi. Biz gençlerin her alanda güçlü olmalarını istiyoruz. Bilimde, teknolojide gençlerin güçlü olmaları için mükemmel bir vadiyi onların emrine sunuyoruz.