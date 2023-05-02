Video Haber İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video
İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video

İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video

02.05.2023 | 13:50

İstanbul, Bakü ve İzmir'de Bilişim Vadisi açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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