İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video

İstanbul, Bakü ve İzmir'de Bilişim Vadisi açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.