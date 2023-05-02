CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!

Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar.

"Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında kişi insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak."