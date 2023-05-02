Ali Babacan, Filyos’ta doğal gaz çıktığını Çaycuma ziyaretinde öğrendi | Video
Filyos’da doğal gaz çıktığına inanmadığını sadece keşif yapıldığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bölgede doğal gazın çıktığını Çaycuma ziyareti sırasında öğrendi.
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