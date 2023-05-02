Haberler Gündem Haberleri CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Giriş Tarihi: 2.5.2023 23:33 Son Güncelleme: 2.5.2023 23:43

CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan benzetmede bulundu. Başkan Erdoğan'ın dış politikasını eleştirirken skandal ifadeler kullanan Özel, "Ona hır buna hır yapıyor" ifadelerini kullandı. Özel'in sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

CHP’li Özel’den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan’a nefretini kustu

CHP Grup Başkavekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında büyük bir skandala imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve 86 milyon vatandaşın temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, hadsiz benzetmede bulundu.

CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video

CHP'Lİ ÖZEL'DEN SKANDAL BENZETME!

CHP'li Özel, Başkan Erdoğan'ın dış politikasını eleştirirken "Ona hır buna hır.. Ey Merkel, Ey Trump, bir gün onunla dost bununla kavgalı..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Hem AK Parti seçmeni ve Türk milletine hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Özel'e tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

HALK TV'DE AK PARTİLİ KADIN SEÇMENLERE HAKARET

Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda AK Partili kadın seçmenlere hakaret edilmişti. Koronavirüste hayatını kaybedenlerin AK Partili olduklarını belirterek pandemideki ölümler üzerinden siyaset puan hesabı yapan Siyasal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, AK Parti'ye hayatlarında en az bir kez bile oy veren kadınların 'eğitimsiz' ve 'genelde ev kadınları' olduklarını söylemişti.

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CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
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