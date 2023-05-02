CHP Grup Başkavekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında büyük bir skandala imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve 86 milyon vatandaşın temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, hadsiz benzetmede bulundu.

CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video

CHP'Lİ ÖZEL'DEN SKANDAL BENZETME!

CHP'li Özel, Başkan Erdoğan'ın dış politikasını eleştirirken "Ona hır buna hır.. Ey Merkel, Ey Trump, bir gün onunla dost bununla kavgalı..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Hem AK Parti seçmeni ve Türk milletine hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Özel'e tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları: