Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi. Sağlıktan ekonomiye eğitimden teknolojiye çok büyük bir gelişim sarf edildi. Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi.
ÖZGÜRLÜK ALANLARI GENİŞLETİLDİ
İnsanlar bu dönemde anadillerini özgür bir şekilde konuşurken, kamuda başörtüsü serbestliği gibi birçok özgürleştirici adımlar atıldı. Filmde, AK Parti öncesi ve sonrası Türkiye çarpıcı bir şekilde resmedildi.
Sosyal medyada beğeni toplayan reklam filmi, yaşanılan süreci anlatması bakımından ve içerdiği detaylarla izleyenleri duygulandırdı.
SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ; TÜRKİYE'MİZDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI, OLMAYACAK!
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Söz verdiğimiz gibi; Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notunu düştü.
Hamza Dağ paylaştı. "Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak" | Video