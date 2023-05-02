Haberler Gündem Haberleri "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!"
Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:05 Son Güncelleme: 2.5.2023 16:17

"Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!"

Türkiye'de son 20 yılda her alanda yaşanan değişimlerin anlatıldığı film sosyal medyada dolaşıma girdi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ; "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notuyla paylaştı. Film kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!

Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi. Sağlıktan ekonomiye eğitimden teknolojiye çok büyük bir gelişim sarf edildi. Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi.

ÖZGÜRLÜK ALANLARI GENİŞLETİLDİ

İnsanlar bu dönemde anadillerini özgür bir şekilde konuşurken, kamuda başörtüsü serbestliği gibi birçok özgürleştirici adımlar atıldı. Filmde, AK Parti öncesi ve sonrası Türkiye çarpıcı bir şekilde resmedildi.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, büyük beğeni toplayan filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada beğeni toplayan reklam filmi, yaşanılan süreci anlatması bakımından ve içerdiği detaylarla izleyenleri duygulandırdı.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ; TÜRKİYE'MİZDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI, OLMAYACAK!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Söz verdiğimiz gibi; Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notunu düştü.

Hamza Dağ paylaştı. "Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak" | Video

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"Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!"
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