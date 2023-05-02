Hamza Dağ paylaştı. "Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak" | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" açıklamasında bulundu.