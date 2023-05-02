TEKNOFEST rekor kırdı: 5 günde 2.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan'da kapılarını açan TEKNOFEST 2023, son gününde de büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Tatili ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ziyaretçi rekoru da kırdı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin 2019'da 1 milyon 720 bin ziyaretçi ağırladığını hatırlatarak, "TEKNOFEST 2023, 2.5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın ün büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti" dedi.Festivalin son gününde de Bayraktar TB-2, Bayraktar Akıncı, F-16 Solotürk, Türk Yıldızları, Bayraktar Kızılelma gösteri uçuşları büyük ilgi gördü. Milli gururumuz Bayraktar Kızılelma ve Solotürk gökyüzünde bir ilki gerçekleştirerek birlikte muhteşem bir uçuş yapıp ziyaretçileri selamladı. Teknoloji yarışmaları ve fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği ve daha birçok aktivite vatandaşlar tarafından ilgiliye takip edildi.SOLOTÜRK dün de nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırdı. Atak helikopterleri de bir gösteri yaptı. SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Mert, "Gençlerimizin, kardeşlerimizin, yaşını almış insanlarımızın o yorgun gözlerinin altındaki o pırıltıyı görebiliyoruz" dedi.İzmir Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem felaketiyle gündeme gelen arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek insansız bir robot tasarladı. Eyescape adı verilen robot, sıcaklık, gaz, GPS, ses sensörü ve yılan kamera yardımıyla enkaz altında hareket ederek, canlı varsa durumunu ve konumunu belirleyecek.TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılan iki depremzede lise öğrencisi, engelliler için geliştirdikleri "Engelsiz Harita" isimli navigasyon uygulamasıyla "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" dalında finale kaldı. Depremlerden sonra Hatay İskenderun'dan ayrılarak Çorum ve Mersin'e yerleşmek zorunda kalan İstiklal Makzume Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Sena Güler ve Duru Solmaz "Görme ve yürüme engelli bireylerin yaya ulaşımlarında karşılaştıkları engel sayısını en aza indirmek için bir navigasyon uygulaması yaptık. Rotalar kişinin karşılaşmak istemediği engellere göre oluşturuluyor" dedi. AATEKNOFEST 2023'te ASELSAN Tekno Macera Platformu'na çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Parkta çocuklar için 5 istasyon kuruldu. İstasyonda uzay kompleksi oluşturuldu. İlk olarak çocuklar makine eşliğinde fotoğraf çekip uzay boşluğunda gezdi. Daha sonra çocuklardan uzay istasyonu inşa etmek isteyenlere kitler verildi. Uzay yolculuğuna çıkmak isteyenler ise astronot kıyafetlerini kendi istedikleri gibi özelleştirerek yolculuğa çıktı. Uzay yolculuğu yapan Kerem Ulu, "Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Uçaklar yapmak istiyorum" dedi. İHAKonya Teknik Üniversitesi Kapsül Anka Teknik Topluluğu tarafından geliştirilen "Simurg GT" isimli elektrikli araç ilgi odağı oldu. Doç. Dr. Bayram Akdemir, "Aracımızın 2 kilovatlık bir motoru, 3.5 metre uzunluğu, 1.8 metre genişliği bulunuyor. İki koltuklu, iki kapılı spor araba en az pil harcayacak şekilde tasarlandı. Aracın içinde şarj istasyonu var. Özellikle çocuklar çok sevdi" dedi. AA