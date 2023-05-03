Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki "Kendine çok yazık ettin"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na dahil olduğu için tepki geldi. Vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.