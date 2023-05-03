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Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:24 Son Güncelleme: 3.5.2023 11:44

Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki "Kendine çok yazık ettin"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na dahil olduğu için tepki geldi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankaralı vatandaştan Babacan’a tepki Kendine çok yazık ettin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na dahil olduğu için tepki geldi. Vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasiler şehir şehir, sokak sokak gezerek vatandaşın nabzını tutuyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Ankara'da vatandaşın nabzını tutmak için sokaktaydı. Ancak Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki "Kendine çok yazık ettin" | Video

Bir vatandaş Babacan'a, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?

Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki "Kendine çok yazık ettin"
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