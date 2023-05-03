Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki "Kendine çok yazık ettin" | Video

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na dahil olduğu için tepki geldi.